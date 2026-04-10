Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 9 aprile 2026, due concorrenti hanno catturato l'attenzione del pubblico e dei presenti in studio. Le reazioni di alcuni ospiti e commentatori, tra cui Stefano De Martino, hanno mostrato sorpresa e sbigottimento per le dinamiche di gioco e le scelte dei partecipanti. L’evento ha suscitato discussioni sia in studio che sui social, diventando rapidamente uno dei temi principali della giornata.

La puntata di Affari Tuoi trasmessa il 9 aprile 2026 ha concentrato l’attenzione su una partita caratterizzata da fasi alterne e su due concorrenti che hanno avuto un impatto immediato in studio e online. Protagonisti della serata sono stati Alberto ed Eleonora, coppia che ha partecipato al gioco attirando numerose reazioni per presenza scenica e dinamiche di gara. Chi sono Alberto ed Eleonora: i concorrenti della puntata. Alberto, 38 anni, agente di commercio originario dell’Emilia-Romagna, ha iniziato la partita con il pacco numero 11. Al suo fianco era presente la moglie Eleonora: i due stanno insieme da 14 anni e sono sposati da sette. Nel corso della presentazione è stato inoltre ricordato che la coppia ha una figlia, Angelica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mai viste persone così qua..”. Affari Tuoi, anche Stefano De Martino sconvolto: tutti in tilt per Alberto e Eleonora

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Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort... #affarituoi

Argomenti più discussi: Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; L’aspirante notaia Francesca (che lavora in discoteca) vince una bella somma ad Affari Tuoi; Gianni Morandi e Jovanotti ospiti (con le figlie) ad Affari Tuoi: cosa faranno nel programma di Stefano De Martino; Affari Tuoi, la concorrente irpina Chiara porta a casa quarantanovemila euro.

Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfoAffari Tuoi, puntata del 9 aprile: Alberto e la moglie ribaltano una partita sfortunatissima. Sul web ironia e pioggia di commenti sulla bellezza della coppia. libero.it

La partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico conquistano anche la vittoria. - facebook.com facebook

#Rai1 domina l'access prime time con “Affari Tuoi” al 25,6% di share con 4 milioni 248 mila spettatori. #AscoltiTv x.com