Decreto flussi e caporalato tredicimila euro per una vita da schiavi | l’inchiesta di Potenza sulla tratta dei braccianti

Un’indagine condotta a Potenza ha portato alla luce un caso di tratta di braccianti provenienti dal Punjab, coinvolgendo un pagamento di tredicimila euro prima della partenza, destinato a finanziare il viaggio e l’ingresso in un sistema di sfruttamento. La famiglia del giovane ha versato questa somma per permettergli di lavorare in campagna in Basilicata, ma successivamente si è verificato un debito che ha reso la sua condizione di vita simile a quella di uno schiavo. L’indagine si concentra anche sui meccanismi di controllo e sulle eventuali responsabilità di soggetti coinvolti.

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