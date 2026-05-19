Decreto flussi e caporalato tredicimila euro per una vita da schiavi | l’inchiesta di Potenza sulla tratta dei braccianti
Un’indagine condotta a Potenza ha portato alla luce un caso di tratta di braccianti provenienti dal Punjab, coinvolgendo un pagamento di tredicimila euro prima della partenza, destinato a finanziare il viaggio e l’ingresso in un sistema di sfruttamento. La famiglia del giovane ha versato questa somma per permettergli di lavorare in campagna in Basilicata, ma successivamente si è verificato un debito che ha reso la sua condizione di vita simile a quella di uno schiavo. L’indagine si concentra anche sui meccanismi di controllo e sulle eventuali responsabilità di soggetti coinvolti.
Tredicimila euro, versati prima ancora di salire su un aereo. È il prezzo che una famiglia del Punjab pagava per spedire un figlio a raccogliere ortaggi in Basilicata, e l’inizio del debito che lo avrebbe tenuto in catene. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, sfociata il 18 maggio 2026 in dodici misure cautelari, racconta esattamente questo: una rete criminale transnazionale che usava il decreto flussi, lo strumento con cui lo Stato programma l’immigrazione legale, come canale per la tratta di esseri umani. Il procuratore Camillo Falvo l’ha definita «moderna schiavitù». I numeri li ha forniti lui in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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