Le indagini nel Sud Italia hanno scoperto aziende agricole che falsificano contratti di lavoro per nascondere lo sfruttamento dei lavoratori. Le forze dell’ordine hanno identificato imprenditori che collaborano con caporali per creare documenti irregolari. Le autorità stanno analizzando i modelli di falsificazione e le reti di collegamento tra i proprietari delle aziende e i soggetti coinvolti nelle pratiche illegali.

Come vengono falsificati i contratti per nascondere lo sfruttamento?. Chi sono gli imprenditori coinvolti negli accordi illeciti con i caporali?. Quali sono i legami nascosti tra aziende agricole e intermediari?. Quanto rischio corre la filiera produttiva del Sud per questa illegalità?.? In Breve Accordi illeciti tra imprenditori e caporali mascherano lo sfruttamento tramite documenti non veritieri.. Uso di contratti falsi distorce la concorrenza tra le aziende del Sud Italia.. Verifiche capillari mirano a distinguere la gestione legittima dai modelli di illegalità sistematici.. Indagini focalizzate sulla ricostruzione dei legami tra imprese agricole e mediatori del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud, indagini su caporalato e contratti falsi nelle aziende agricole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Contratti irregolari, condizioni degradanti e sfruttamento nelle campagne: aziende agricole al setaccioLe forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione nelle campagne della provincia di Latina, concentrandosi su numerose aziende agricole.

Caporalato e lavoro nero nei campi del Salento: irregolari 15 aziende agricole su 18Nelle ultime settimane, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Lecce hanno condotto un'operazione nelle aziende agricole della provincia...

Temi più discussi: Strage braccianti ad Amendolara, procuratore: Episodio di gravità inaudita; Agromafie, tratta e caporalato: la politica che continua a non vedere. Un contributo di Marco Omizzolo; La mafia pakistana e il caporalato; Strage di braccianti tra Basilicata e Calabria: il sistema del caporalato e le ombre della criminalità organizzata.

Glovo Foodinho, rider sfruttati e caporalato: procura Milano dispone controllo giudiziarioIl pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai circa , ... tg24.sky.it

Prada contro il caporalato, licenziati 222 fornitori negli ultimi cinque anniPrada dà un taglio al caporalato nella filiera moda. Il gruppo milanese ha condotto indagini a tappeto su tutta la sua rete di fornitori e sub-fornitori, arrivando a licenziarne 222 negli ultimi ... milanofinanza.it