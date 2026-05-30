Milan progetto Rangnick | come direttore sportivo occhio a Johannes Spors Chi è lo scopritore di talenti

Da pianetamilan.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan valuta Johannes Spors come possibile nuovo direttore sportivo, in vista di un progetto che potrebbe coinvolgere anche Rangnick e Glasner. Spors è noto per aver scoperto e sviluppato diversi talenti nel settore sportivo. La società sta considerando questa candidatura nel contesto di un rinnovamento della dirigenza e delle strategie di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome di Spors è tra i più discussi per il ruolo di responsabile sportivo.

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Prende sempre più corpo il progetto Rangnick per il Milan: il commissario tecnico dell'Austria potrebbe arrivare in rossonero come direttore tecnico. In quel caso sceglierebbe tutti i suoi uomini ad ogni livello, sia dirigenziale sia in panchina. Il nome caldo di queste ore è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha vinto la Conference League con il Crystal Palace e che è libero sul mercato. Dopo il weekend ci saranno novità più importanti e dettagliate, visto che ci sarà un doppio incontro (leggi qui). I due profili si conoscono e sembrano inevitabilmente legati. Se il Milan decidesse di intraprendere questa strada, si aprirebbe la caccia al prossimo direttore sportivo, inevitabilmente associato a Rangnick. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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