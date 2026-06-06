Cgil contro l' emendamento sul lavoro | Finisce per favorire contratti pirata e precarietà

Notizia in breve

La Cgil di Forlì Cesena critica l'emendamento al Decreto lavoro approvato dai relatori di maggioranza, tra cui rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’organizzazione afferma che questa misura favorisce contratti pirata e precarietà nel mondo del lavoro. La posizione è condivisa anche da le altre sigle sindacali nazionali.