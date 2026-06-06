Cgil contro l' emendamento sul lavoro | Finisce per favorire contratti pirata e precarietà
La Cgil di Forlì Cesena critica l'emendamento al Decreto lavoro approvato dai relatori di maggioranza, tra cui rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’organizzazione afferma che questa misura favorisce contratti pirata e precarietà nel mondo del lavoro. La posizione è condivisa anche da le altre sigle sindacali nazionali.
Cgil Forlì Cesena esprime piena condivisione dell'indignazione manifestata unitariamente da Cgil, Cisl e Uil nazionali nei confronti dell'emendamento al Decreto lavoro presentato dai relatori di maggioranza Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (Forza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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