Cgil contro l' emendamento sul lavoro | Finisce per favorire contratti pirata e precarietà

Da forlitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cgil di Forlì Cesena critica l'emendamento al Decreto lavoro approvato dai relatori di maggioranza, tra cui rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’organizzazione afferma che questa misura favorisce contratti pirata e precarietà nel mondo del lavoro. La posizione è condivisa anche da le altre sigle sindacali nazionali.

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Cgil Forlì Cesena esprime piena condivisione dell'indignazione manifestata unitariamente da Cgil, Cisl e Uil nazionali nei confronti dell'emendamento al Decreto lavoro presentato dai relatori di maggioranza Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (Forza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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