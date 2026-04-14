Contratti pirata l’allarme della Cgil | a Bergamo paghe inferiori fino al 35%

La Cgil ha lanciato un allarme riguardo ai contratti pirata a Bergamo, segnalando che alcuni lavoratori in provincia percepiscono stipendi inferiori fino al 35% rispetto ai contratti ufficiali. La denuncia riguarda situazioni in cui le paghe risultano significativamente più basse rispetto a quanto previsto dalla normativa, creando disparità tra i lavoratori. La questione è al centro di attenzione per le implicazioni legali e sociali che comporta.

LA SEGNALAZIONE. Il sindacato: «In provincia fino al 35% di stipendio in meno per alcuni lavoratori». Sui teme che la proposta del Governo favorisca il dumping contrattuale e chiede una legge sulla rappresentanza. Una possibile svolta normativa rischia di aprire la strada a un forte indebolimento delle tutele dei lavoratori. È l’allarme lanciato dalla Cgil di Bergamo rispetto alla proposta del Governo di equiparare i contratti «comparativamente più rappresentativi» a quelli semplicemente più applicati. Una misura che, secondo il sindacato, potrebbe favorire il dumping contrattuale e legittimare accordi al ribasso firmati da sigle...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Contratti pirata», l’allarme della Cgil: a Bergamo paghe inferiori fino al 35% Leggi anche: Anche Deliveroo commissariata per sfruttamento dei riders. Paghe inferiori in alcuni casi fino al 90% rispetto alla soglia di povertà Deliveroo commissariata: "Sfrutta i rider, paghe inferiori al 90% rispetto alla soglia di povertà"La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di Deliveroo per caporalato su 3mila rider a Milano e 20mila in...