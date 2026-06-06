Da sei mesi, l’amministratore delegato ha negoziato la cessione della società sportiva, con un’intesa quasi raggiunta ad aprile. Tuttavia, i colloqui sono stati interrotti da vari ostacoli, impedendo la conclusione dell’accordo. Le voci sulla possibile cessione della squadra si susseguono da settimane, senza conferme ufficiali. La trattativa, che sembrava avvicinarsi alla conclusione, resta in sospeso a causa di problemi ancora irrisolti.

Le voci sono ormai insistenti da settimane: la società sportiva calcistica potrebbe (condizionale, sempre d’obbligo) essere ceduta. Il principale interessato ad acquisirla è Matt Rizzetta, CEO di North Sixth Group e fondatore di Underdog Global Partners, la piattaformaholding di investimento sportivo attraverso cui opera in varie acquisizioni e operazioni nel calcio e nello sport. De facto, Rizzetta guida un consorzio di investitori americani che avrebbe formulato una proposta da 2,2 miliardi di euro, poi rispedita al mittente da De Laurentiis. Tuttavia, Marco Azzi di Repubblica ci svela un retroscena proprio relativo a questa possibile cessione. Cessione Napoli, il retroscena di Azzi. Scrive il giornalista su X: “La trattativa per la vendita del Napoli è andata avanti in silenzio per 6 mesi e ad aprile è stata vicina al “closing”: fermata da due intoppi burocratici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Cessione Napoli, ADL ha trattato per sei mesi: ad aprile era vicino alla chiusura, poi gli intoppi

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