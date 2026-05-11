Napoli centrocampista vicino all’addio? ADL ha già pronto il sostituto

Il Napoli si prepara a un possibile cambio in mediana, con il centrocampista Stanislav Lobotka vicino a lasciare il club. L’addio sembra ormai certo, e la società ha già individuato un sostituto per rafforzare la rosa. La stagione in corso si avvia alla conclusione e le voci di mercato si intensificano, lasciando in sospeso il futuro del giocatore slovacco.

L’imminente arrivo della fine della stagione porta con sé diversi interrogativi per il Napoli. Tra tutti, quale sarà il destino di Stanislav Lobotka? Molto probabilmente, il centrocampista saluterà il club partenopeo, per imbattersi in nuove esperienze. Il calciatore slovacco è arrivato nel team azzurro nell’ormai lontano 2016 dal Celta Vigo. Il suo inserimento, inizialmente, non è stato affatto facile. Ben presto, però, è diventato una delle colonne portanti del Napoli. Nonostante ciò, Aurelio De Laurentiis, stando a quando trapelato, sarebbe disposto a cederlo. Il possibile addio del giocatore, classe 1995, si inserisce in un quadro più ampio di ringiovanimento della rosa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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