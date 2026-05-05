Napoli Conte vicino alla permanenza | si cerca un accordo con ADL

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli rimane incerto, ma nelle ultime ore si registra un lieve miglioramento nelle trattative. Si sta cercando un accordo tra l’allenatore e il club, con alcune conversazioni che proseguono per definire i dettagli. La situazione si mantiene aperta, senza comunicazioni ufficiali o decisioni definitive, e l’esito resta ancora da determinare.

Un ruolo fondamentale lo sta giocando lo spogliatoio. La squadra, infatti, è compatta attorno al proprio allenatore e continua a dimostrargli fiducia. Questo legame, costruito nel corso della stagione, rappresenta un elemento chiave nelle valutazioni della società, consapevole di quanto sia importante mantenere equilibrio e unità all’interno del gruppo. Restano però alcuni aspetti da chiarire. Non si tratta di fratture insanabili, ma di questioni legate all’organizzazione e alla gestione quotidiana, su cui società e tecnico stanno cercando un punto d’incontro. Il confronto è aperto e, soprattutto, costruttivo. L’obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e permetta di programmare il futuro con maggiore serenità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Mercato NapoliConte lo Chiama! Accordo ad un Passo!

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