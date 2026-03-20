Quattro persone provenienti dalla Puglia sono state poste agli arresti domiciliari, mentre una quinta è ricercata, secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Avellino. La vicenda riguarda accuse di assalti a sportelli bancomat e postamat. La Procura ha diffuso un comunicato ufficiale nella mattinata, senza fornire dettagli sui reati specifici o le identità coinvolte.

Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Avellino: Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura, nei confronti di 5 persone tutte di origini pugliesi (di età compresa tra i 21 e 29 anni, alcune delle quali già gravate da pregiudizi di polizia), gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – di concorso in furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. I fatti risalgono alla fine del 2024 quando, avendo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accusa, assalti a sportelli bancomat e postamat: quattro pugliesi agli arresti domiciliari, un ricercato Procura della Repubblica di Avellino

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