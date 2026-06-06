Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo a Bruxelles, approvando ufficialmente l’introduzione dell’euro digitale. La decisione segna il passaggio alla fase finale del processo legislativo, portando avanti il progetto di una valuta digitale ufficiale dell’Unione europea. La proposta ora passerà alle fasi successive di implementazione e regolamentazione, con l’obiettivo di integrare la nuova moneta nel sistema finanziario comune. La ratifica definitiva è prevista nelle prossime settimane.

di Achille Perego MILANO L’euro digitale fa un nuovo passo avanti ed entra nella fase decisiva del suo percorso istituzionale. All’Europarlamento è stato raggiunto infatti un accordo politico verbale – un "gentlemen’s agreement" – il cui contenuto, che sarà trasmesso a breve al relatore della Commissione Affari economici Fernando Navarrete Rojas, è molto simile a quello del Consiglio Ue. Si tratta del testo in lavorazione che disciplinerà la futura valuta digitale della Bce per cui, dopo due anni di istruttoria, l’avvio della fase di preparazione era iniziato a novembre 2023 per completare il quadro normativo entro l’inizio del 2027 e arrivare all’effettiva emissione nel 2029. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - C’è l’accordo a Bruxelles. Via libera all’euro digitale

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