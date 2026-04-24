Bce accordo sugli standard tecnici per l' euro digitale sfida alle card Usa

La Bce ha siglato un accordo con tre organizzazioni europee per stabilire gli standard tecnici relativi all'euro digitale. L'obiettivo è definire le modalità operative per i pagamenti elettronici e facilitare l'adozione di questa valuta digitale in Europa. La firma di questi accordi rappresenta un passo importante nell'attuazione del progetto, che mira a creare un sistema di pagamento più efficiente e sicuro. La sfida principale riguarda la concorrenza con le soluzioni di pagamento statunitensi.

La Bce ha firmato con tre organizzazioni europee che fissano gli standard tecnici per i pagamenti digitali - Cpace, nexo e Berlin Group - un accordo che consentirà di usare su scala paneuropea gli attuali protocolli di pagamento nazionali, in maniera gratuita e senza passare dalle tecnologie proprietarie degli attori oggi dominanti, ossia le carte di credito Usa o i wallet digitali globali come PayPal o Alipay. Lo annuncia la Bce. L'accordo servirà per i pagamenti in euro digitale nel 2029, ma già prima, dopo la legislazione Ue, consentirà ai fornitori di servizi di pagamento nazionali di allargarsi su scala europea senza neanchge richiedere un aggiornamento dei Pos.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate La Bce accelera sull’euro digitale: "Lagarde completerà il mandato"Prima di tutto i tempi: la fase del "pilota" digitale durerà 12 mesi a partire dalla metà del prossimo anno. Bce sgonfiata dalla lotta al contante. Per stare a galla spinge l’euro digitaleNell’ottobre 2020 la Banca centrale europea ha annunciato con solennità l’avvio del progetto di euro digitale. Contenuti utili per approfondire Bce, accordo sugli standard tecnici per l'euro digitale, sfida alle card Usa(ANSA) - ROMA, 24 APR - La Bce ha firmato con tre organizzazioni europee che fissano gli standard tecnici per i pagamenti digitali - Cpace, nexo e Berlin Group - un accordo che consentirà di usare su ... corrieredellosport.it Banche, Bce lancia un’indagine sugli standard di credito. Per evitare un rialzo degli npl in un contesto di rischi crescentiLa BCE ha avviato un'indagine sulle banche europee per valutare gli standard di credito e prevenire futuri crediti deteriorati L'obiettivo è mitigare i rischi geopolitici e assicurare resilienza ... milanofinanza.it