Castelli aperti Caravan Orkestar sagre dischi e balli | il week-end in provincia

Nel fine-settimana in provincia si svolgono numerose iniziative, tra cui aperture di castelli, concerti del Caravan Orkestar, sagre, serate con dischi e balli. Le manifestazioni prevedono eventi all'aperto e attività culturali distribuite in varie località. Le celebrazioni includono anche degustazioni e spettacoli, con partecipazione di artisti e gruppi musicali. Le iniziative si svolgono in diversi momenti del weekend, coinvolgendo le comunità locali e i visitatori.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica), il concerto dei Mercanti di Liquore (sabato) e della Caravan Orkestar (domenica) a Sovere per Cortil’art, tante feste e sagre, Biblofestival in varie località e “Le Rosse nel cuore” a Grumello del Monte. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 6 e domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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