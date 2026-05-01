Castelli aperti feste e sagre vino camminate e concerti | il week-end in provincia

Nel fine settimana del Primo Maggio, la provincia propone una serie di eventi e iniziative. Sono previste aperture di castelli, palazzi e borghi medievali venerdì e domenica, oltre a sagre e feste dedicate al vino e alle tradizioni locali. Tra le manifestazioni principali ci sono “Un Lago diVino” a Sarnico e “Notti sull’acqua” a San Pellegrino Terme. Inoltre, sono in programma camminate e concerti in diverse località della zona.

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo fine-settimana del Primo Maggio. Fra gli appuntamenti spiccano le giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali (venerdì e domenica), “Un Lago diVino” a Sarnico, “Notti sull’acqua a San Pellegrino Terme. Da annotare, inoltre, il Festival della cicoria e la Festa del tessile a Leffe, il Festival de la paella y la sangria a Endine Gaiano, le feste patronali a Dossello di Albino, la festa degli agricoltori a Bolgare, la sagra di San Vittore a Brembate, la festa patronale a Cavernago e Malpaga, il Festival degli spaventapasseri a Onore, Rovetta e Songavazzo, la Festa di Paderno...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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