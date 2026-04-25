Castelli aperti Feste di primavera concerti fuochi e sagre | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerose iniziative. Sono previsti eventi come castelli aperti, feste di primavera, concerti, fuochi e sagre. Queste manifestazioni coinvolgono diverse località e attirano visitatori e residenti. Le attività si svolgono in vari luoghi della provincia, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per chi desidera partecipare. La programmazione si estende su più giorni, coinvolgendo diverse comunità locali.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la speciale giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (sabato), feste di primavera a Cene, Entratico, Marne e Osio Sopra, la festa patronale a Villa di Serio con celebrazioni, street food e fuochi (sabato), la Sarnico Lovere Run e il Festival de la paella y de la sangria a Rovetta. Da annotare, inoltre, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, “Suoni & Sapori” a Treviglio, il Festival della cicoria a Leffe, la camminata sulle tracce della Resistenza, Albino classica, la serata sulle note del Festivalbar anni ’80 a Curno, il...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provincia Leggi anche: Castelli aperti, Colorado omaggio a De André e commedie: il week-end in provincia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Castelli aperti, Feste di primavera, concerti, fuochi e sagre: il week-end in provincia; Castelli Aperti in Piemonte il 25 e il 26 aprile: 8 luoghi da non perdere; Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della Liberazione; Castelli Aperti: gli appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 aprile. Castelli aperti, Feste di primavera, concerti, fuochi e sagre: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la speciale giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (sabato), feste di primavera a Cene ... bergamonews.it Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della LiberazioneProsegue la rassegna Castelli Aperti che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fort ... torinoggi.it FESTE E TRADIZIONI RELIGIOSE - GENTE DEVOTA BACIANDO IL PIEDE A SAN PIETRO - Anno 1810 - Autore Bartolomeo Pinelli: La statua bronzea di San Pietro, che domina con la sua imponenza severa e arcigna la navata centrale della basilica vaticana - facebook.com facebook