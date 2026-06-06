Due membri della banda Uno Bianca sono stati interrogati in merito all’agguato di Castel Maggiore. Si indaga sulla presenza di un terzo uomo durante l’episodio e sulla scomparsa dei documenti di servizio relativi a quell’intervento. Le autorità cercano di chiarire i dettagli di quei momenti, senza fornire ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui motivi della perdita dei documenti. La questione rimane aperta e sotto esame.

Chi era il terzo uomo presente durante l'agguato di Castel Maggiore? Perché i documenti di servizio di quell'intervento sono scomparsi? Cosa nasconde la versione di Roberto riguardo al coinvolgimento dei Servizi? Chi ha ordinato l'eliminazione di Pietro Capolungo all'armeria di via Volturno??? In Breve Interrogatorio fratelli Savi giovedì presso il carcere di Bollate Incongruenze su omicidi Castel Maggiore 20 aprile 1988 e via Volturno 2 maggio 1991 Presunta pr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Uno Bianca: i Savi interrogati per i misteri della banda

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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