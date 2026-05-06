La procura di Bologna ha annunciato di aver acquisito l’intervista rilasciata da Roberto Savi, considerato il capo della banda della Uno Bianca, durante la trasmissione televisiva Belve Crime condotta da Francesca Fagnani. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che mirano a fare luce sui dettagli e i segreti legati alla vicenda. L’intervista, trasmessa recentemente, sarà ora analizzata come parte delle attività investigative.

La Procura di Bologna ha deciso di acquisire l’intervista rilasciata da Roberto Sav i, il capo della banda della Uno Bianca, al programma Belve Crime condotto da Francesca Fagnani. Dopo 32 anni di silenzio, l’ex poliziotto 72enne ha rilasciato dal carcere di Bollate dichiarazioni che potrebbero riaprire uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana. Come riporta il Corriere della Sera, i pubblici ministeri Andrea De Feis e Lucia Russo sono pronti a confrontare le nuove affermazioni con quelle rilasciate in passato e a convocare Savi per un interrogatorio formale. Le rivelazioni dell’ex membro della banda sembrano confermare le ipotesi investigative su cui la Procura lavora da quattro anni attraverso due nuovi fascicoli d’indagine sui segreti della Uno Bianca e il presunto ruolo di apparati dei servizi segreti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Uno Bianca, la Procura acquisisce l’intervista a Savi a Belve Crime: si riapre il caso dei segreti della banda

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