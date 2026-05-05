Roberto Savi, ex assistente della Polizia, è stato uno dei protagonisti della banda nota come Uno Bianca, coinvolto in numerosi crimini. La sua figura torna a essere al centro dell’attenzione tra i casi di cronaca nera e le testimonianze di chi ha subito i attacchi della banda. La sua storia si intreccia con quella di una delle operazioni criminali più note della regione.

Ex assistente della Polizia e figura chiave della Banda della Uno Bianca, Roberto Savi torna al centro dell'attenzione tra cronaca nera, crimini e il racconto delle vittime ancora oggi. Andrà in onda questa sera, martedì 5 maggio, in prima serata su Rai 2, l'appuntamento inaugurale della nuova stagione di Belve Crime. Il piatto forte della serata, condotta da Francesca Fagnani, è l'attesissimo e controverso faccia a faccia con uno dei criminali più spietati della cronaca italiana: Roberto Savi. Dopo 32 anni di silenzio interrotti solo dalle aule di tribunale, l'ex poliziotto torna a parlare dal carcere di Bollate, promettendo rivelazioni che potrebbero scuotere le verità processuali finora accertate.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Roberto Savi e la Uno Bianca: chi è il volto della banda criminale

Notizie correlate

Belve Crime, chi è Roberto Savi, il capo della Banda della Uno Bianca condannato all’ergastoloRoberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, sta scontando l'ergastolo all'interno del carcere milanese di Bollate.

Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno BiancaL’ex poliziotto Roberto Savi, a capo della Banda della Uno Bianca, sarà tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione della...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Belve Crime, Roberto Savi: Perché non ci hanno presi? Eravamo protetti; Belve Crime, Roberto Savi della Uno Bianca intervistato in carcere da Francesca Fagnani. I parenti delle vittime: Frastornati; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata; Belve Crime, Roberto Savi: Perché non ci hanno presi? Eravamo protetti.

Roberto Savi a Belve Crime rivela i traditori dietro l’arrestoLe nuove rivelazioni di Roberto Savi sulla Uno Bianca in tv Per la prima volta dopo 32 anni di silenzio, il capo della banda della Uno Bianca, Roberto ... assodigitale.it

Roberto Savi e la Uno Bianca: chi è il volto della banda criminaleChi è Roberto Savi della Banda della Uno Bianca: il suo ruolo nei crimini tra Emilia-Romagna e Marche, le indagini, l’arresto e le polemiche ancora aperte. movieplayer.it

Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, sta scontando l’ergastolo all’interno del carcere milanese di Bollate. A Belve Crime ha dato una sua versione dei crimini che lo hanno portato dietro le sbarre - facebook.com facebook

“In tv un pluriomicida che biascica cose che fanno solamente male e non aiutano in niente il percorso verso la verità e la giustizia": i familiari delle vittime della Uno Bianca contro l'intervista a Roberto #Savi a #Belve. x.com