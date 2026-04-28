Nicole Minetti ha risposto alle accuse avanzate dal Fatto Quotidiano, definendo le informazioni pubblicate come lesive. La discussione riguarda la concessione della grazia, avvenuta su proposta del Ministro della Giustizia e approvata dal Presidente della Repubblica. La vicenda si concentra anche sul coinvolgimento di un bambino nell’inchiesta, che ha portato alla pubblicazione di dettagli riguardanti i passaggi legali e le procedure adottate.

Nicole Minetti ha replicato all’inchiesta del Fatto Quotidiano che ha messo in dubbio le dinamiche attorno alla grazia che le è stata concessa da Sergio Mattarella su proposta del Ministro della Giustizia. L’ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda ha argomentato che le informazioni diffuse dal quotidiano sono “prive di fondamento e gravemente lesive” della sua reputazione personale e familiare e ha annunciato provvedimenti legali. Nei giorni scorsi infatti, il Fatto ha argomentato che il bambino al centro della grazia concessa a Nicole Minetti non era “abbandonato alla nascita” come sostenuto nell’istanza presentata al Quirinale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nicole Minetti contro il Fatto: “informazioni lesive”, scoppia il caso sulla grazia e sul bambino al centro dell’inchiesta

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