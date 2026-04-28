Il 28 aprile 2026, si è parlato di una grazia concessa a Minetti e del commento del giurista Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale. Celotto ha definito la vicenda come “complicata” e ha sottolineato che si tratta di un fatto inedito, chiedendo che venga fatta chiarezza sulla verità dei fatti. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, anche per le implicazioni legali che comporta.

Roma, 28 aprile 2026 – “La situazione è complicata”. E se a dirlo è il giurista Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi Roma tre, c’è da credergli. Del resto il “giallo istituzionale” non ha precedenti, e questo confonde e porta a chiedersi se si tratti di un falso in atto pubblico o di un errore tecnico. Soprattutto, viene da chiedersi quali saranno le conseguenze per Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi di carcere per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby e per peculato nel caso Rimborsopoli, e graziata lo scorso 10 aprile perché, stando al dossier consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, doveva prendersi cura di un parente minore e fragile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso della grazia a Minetti, il giurista Celotto: “Fatto inedito. Si appuri la verità”

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