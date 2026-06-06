In aula, Franci ha dichiarato che i rapporti con i minorenni erano consensienti. L’accusa sostiene che abbia manipolato le vittime sfruttando la loro ambizione artistica. Le prove presentate includono conversazioni e testimonianze che indicano un possibile coinvolgimento emotivo e professionale volto a controllare i giovani. La difesa ha contestato le accuse, negando ogni pressione o coercizione. La prossima udienza è prevista per il mese prossimo.

? Punti chiave? In Breve Daniele Franci difende la propria condotta in aula: la difesa parla di relazioni consenzienti. Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale Etoile di Reggio Emilia, ha confermato durante l’udienza di ieri di aver avuto rapporti con tre ex studenti, tra cui un giovane minorenne. L’imputato, che ha 48 anni ed è originario di Correggio, sostiene che tali legami siano stati sempre basati sul consenso e privi di qualsiasi forma di costrizione. Il processo si sta svolgendo a porte chiuse davanti al collegio giudicante composto da Cristina Beretti, Giovanni Ghini e Greta Iori, per affrontare le accuse di violenza sessuale mosse nei confronti di nove allievi, con età compresa tra i 17 e i 22 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Etoile, Franci in aula: ‘I rapporti erano consenzienti

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