Caso Beatrice | la Procura valuta l’accusa di omicidio volontario

La procura sta valutando se contestare l’omicidio volontario nel caso di una ragazza trovata morta. Le analisi del DNA sul profilo genetico dell’indagato sono in corso e potrebbero confermare la sua presenza sulla scena del crimine. Se l’autopsia dovesse rivelare segni di violenza intenzionale, l’accusa potrebbe essere modificata, passando da omicidio colposo a volontario. La situazione rimane sotto esame in attesa dei risultati definitivi.

Cosa riveleranno le analisi del DNA sul profilo genetico dell'indagato?. Come cambierà l'accusa se l'autopsia confermerà la volontà di uccidere?. Chi ha alimentato l'omertà all'interno del contesto familiare?. Quali prove scientifiche trasformeranno i maltrattamenti in omicidio volontario?.? In Breve Analisi DNA di Iannuzzi fondamentale per nesso causale morte Beatrice. Autopsia e rilievi medico-legali definiranno natura decesso a Bordighera. Omertà tra parenti ha complicato raccolta testimonianze iniziali. Emanuela Aiello indagata per maltrattamenti aggravati insieme al compagno. Indagini a Bordighera: la Procura valuta l’accusa di omicidio volontario per la morte di Beatrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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(OT) Il caso Beatrice Venezi, La Fenice

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