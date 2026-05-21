La Procura ha modificato l’accusa nell’indagine sulla morte dell’ex ballerina, passando da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. La decisione è stata comunicata durante l’udienza in aula, segnando un cambiamento nella posizione ufficiale delle autorità giudiziarie. La vicenda riguarda una vicenda che ha suscitato attenzione pubblica, con i dettagli dell’indagine ancora da chiarire. La modifica dell’accusa rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso.

Non più omicidio volontario, ma omicidio preterintenzionale. È la svolta arrivata nell’aula della Corte d’Assise di Milano nel processo per la morte di Hanna Herasimchyk, la 46enne bielorussa trovata senza vita il 13 giugno 2024 nell’appartamento di Pozzuolo Martesana dove viveva con il compagno Marek Konrad Daniec, camionista polacco di 43 anni, che era stato arrestato. La pm Francesca Crupi ha chiesto ai giudici di riqualificare il reato e di condannare l’imputato a 12 anni di carcere. Secondo la Procura, non ci sarebbero elementi sufficienti per sostenere “oltre ogni ragionevole dubbio” il dolo omicidiario, ma resta la convinzione che l’uomo abbia aggredito violentemente la compagna durante l’ennesima lite, provocandone la morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte dell’ex ballerina Hanna Herasimchyk, la Procura cambia accusa: “Non omicidio volontario ma preterintenzionale”

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