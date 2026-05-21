Morte dell' ex ballerina la procura cambia l' accusa per il compagno | Non fu omicidio volontario

La procura di Milano ha modificato l’accusa nei confronti di Marek Konrad Daniec, il camionista di 43 anni coinvolto nella morte dell’ex ballerina di 46 anni. Inizialmente accusato di omicidio volontario, ora l’accusa è cambiata in preterintenzionale, riferendosi a un episodio in cui si sospetta che la morte sia stata causata senza l’intenzione diretta di uccidere. La vicenda riguarda il decesso della donna, avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

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