Morte dell' ex ballerina la procura cambia l' accusa per il compagno | Non fu omicidio volontario
La procura di Milano ha modificato l’accusa nei confronti di Marek Konrad Daniec, il camionista di 43 anni coinvolto nella morte dell’ex ballerina di 46 anni. Inizialmente accusato di omicidio volontario, ora l’accusa è cambiata in preterintenzionale, riferendosi a un episodio in cui si sospetta che la morte sia stata causata senza l’intenzione diretta di uccidere. La vicenda riguarda il decesso della donna, avvenuto in circostanze ancora da chiarire.
Non fu omicidio volontario ma preterintenzionale, secondo la procura di Milano, quello per il quale è imputato Marek Konrad Daniec, il camionista di 43 anni accusato di avere ucciso la compagna, l'ex ballerina Hanna Herasimchyk, di 46 anni. La tragedia si consumò nell'appartamento di lei a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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