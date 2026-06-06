Il ministro della Salute ha dichiarato che ci sarà una soluzione per le case di comunità e la riorganizzazione della sanità territoriale. Durante un confronto con le parti coinvolte, ha affermato che si lavorerà per trovare un accordo che tuteli gli interessi dei cittadini. Ha sottolineato di essere ottimista sulla possibilità di risolvere le questioni aperte nel settore sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schillaci: “Troveremo una soluzione nell’interesse dei cittadini”. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha espresso ottimismo sul tema delle case di comunità e più in generale sulla riorganizzazione della sanità territoriale. Secondo il ministro, un accordo sarà raggiunto perché la priorità resta la tutela dei cittadini, in particolare delle persone più fragili. Ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale con un modello più moderno e vicino ai bisogni reali delle persone. Schillaci ha definito questo percorso una vera e propria “rivoluzione” della sanità pubblica, dalla quale sarebbe impensabile fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Case di comunità e sanità territoriale, Schillaci rassicura, confronto aperto sul futuro del Ssn: “Troveremo la quadra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Case di comunità, solo 26 su 146 a pieno regime in Lombardia: è polemica

Notizie e thread social correlati

Sanità, Schillaci: medici obbligati in Case di comunità per il PNRRIl ministro della salute ha annunciato che i medici saranno obbligati a lavorare nelle Case di comunità nell’ambito del PNRR.

Sanità territoriale, inaugurate le Case di Comunità di Sant’Alessio Siculo e RoccalumeraSono state inaugurate le nuove Case di Comunità di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera, che ora sono operative nel comprensorio jonico messinese.

Temi più discussi: Case di comunità, il vero nodo non sono le sei ore ma la subordinazione progressiva dei medici di famiglia; Medici famiglia: stop a riforma, Case di comunità a rischio. Schillaci: Troveremo quadra; I super ambulatori sparsi sui territori: cosa sono e come funzionano le case di comunità; Fuoco amico sulla riforma Schillaci: così sono a rischio le Case di Comunità.

Schillaci: 'Sulle case di comunità troveremo una quadra' x.com

Dove trovare una dimensione di comunità? reddit

Casa di Comunità al Terminetto. Taglio del nastro per un’opera costata quasi un milione di euroSi tratta di una struttura Spoke, ossia di prossimità rispetto ai bisogni dei cittadini, che accoglie servizi di base, tra cui gli studi di medicina generale, ambulatori con infermieri e assistenti ... msn.com

Case di comunità: Gemmato rassicura, opposizioni e sindacati criticanoLa riforma della medicina territoriale, che prevede l'apertura delle Case di comunità, divide il governo e scatena le critiche delle opposizioni e dei sindacati medici ... notizie.it