Sanità Schillaci | medici obbligati in Case di comunità per il PNRR

Il ministro della salute ha annunciato che i medici saranno obbligati a lavorare nelle Case di comunità nell’ambito del PNRR. La decisione ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che minacciano di portare il caso davanti alla Corte Costituzionale. La normativa riguarda le modalità di inserimento dei medici nelle nuove strutture sanitarie e il loro rapporto con i pazienti. Sono ancora in corso discussioni sulle implicazioni di questa misura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra medico di base e paziente? Perché i sindacati minacciano ricorso alla Corte Costituzionale? Cosa rischia la sanità se i fondi PNRR venissero revocati? Chi assumerà i medici per colmare i vuoti nelle strutture??? In Breve Obbligo di sei ore settimanali per medici di base e pediatri nelle strutture. Fimmg e segretario Silvestro Scotti minacciano ricorso alla Corte Costituzionale e scioperi. Regioni con carenze organiche potranno assumere medici come dip .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, Schillaci: medici obbligati in Case di comunità per il PNRR Notizie correlate Riforma medici di famiglia divisa in due da Schillaci: decreto subito per riempire la Case di comunità (ed evitare il flop Pnrr)Ormai sembra essere un modus operandi rodato del ministero della Salute: annunciare in pompa magna una grande riforma, per poi spacchettarla in due... Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la FimmgPotrebbero essere i medici di famiglia a garantire il funzionamento delle nascenti Case di comunità, 1. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Nelle Case di comunità occorrono 330 medici. Riforma medici di famiglia divisa in due da Schillaci: decreto subito per riempire la Case di comunità (ed evitare il flop Pnrr)Ormai sembra essere un modus operandi rodato del ministero della Salute: annunciare in pompa magna una grande riforma, per poi spacchettarla in due parti. Una prima di carattere urgente, messa in camp ... ilfattoquotidiano.it Medici di famiglia dipendenti pubblici, Governo diviso sulla riforma SchillaciLa riforma Schillaci cambia il ruolo dei medici di famiglia nelle Case di Comunità, ma sindacati e partiti criticano il progetto ... quifinanza.it