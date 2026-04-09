Il sistema sanitario regionale ha annunciato l’apertura di 80 Case di Comunità, con l’obiettivo di passare dalla semplice erogazione di prestazioni alla presa in carico completa dei pazienti. Si lavora anche per favorire l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, mentre si evidenziano le esigenze di supporto per familiari e caregiver coinvolti nell’assistenza quotidiana. Le iniziative rappresentano una risposta alle sfide di un sistema in evoluzione.

Firenze, 9 aprile 2026 - Dall’apertura delle 80 Case di Comunità annunciata dalla Regione Toscana al passaggio dalla prestazione alla presa in carico del paziente, dall’integrazione strutturale tra servizi sociali e servizi sanitari alla necessità di forme di supporto per familiari e caregiver. Sono alcune delle sfide che attendono la sanità toscana nei prossimi mesi e a cui l’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze ha dedicato un ebook e uno speciale della sua rivista Toscana Medica. Il volume raccoglie e rielabora i contributi di istituzioni, professionisti e protagonisti del sistema sanitario emersi durante il convegno “Medicina territoriale: work in progress”, che si è svolto il 19 dicembre 2025 nella sede dell’Ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, dalle 80 case di comunità al supporto ai care giver: le sfide dei medici

I medici e le sfide per la sanità, tra AI e carenza di personaleEra il 20 febbraio 2020 quando a Codogno, nel Lodigiano, veniva diagnosticato il primo caso di Covid-19 nel nostro Paese: di lì a poche settimane la...

Sanità umbra, il progetto sperimentale: l'intelligenza artificiale a supporto dei medici di famigliaLa piattaforma supporterà i professionisti di medicina generale nell'attività quotidiana fornendo suggerimenti su casi clinici e percorsi diagnostici...

Temi più discussi: Evoluzione normativa e sostenibilità della sanità pubblica; Mobilità sanitaria, arriva anche in Italia il supporto di airbnb.org per le famiglie in cura lontano da casa; Pnrr: riforma della sanità territoriale al palo; Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari.

Sanità, dalle 80 case di comunità al supporto ai care giver: le sfide dei mediciIn un ebook riflessioni e proposte sulla medicina territoriale. Tra gli altri, i contributi dell’assessora Monni, del professor Galli, della dirigente della Regione Marini, del direttore sanitario del ... lanazione.it

Sanità, Case della Comunità aperte in tutta la Liguria anche nelle festività di PasquaImperia. Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale: l’obiettivo è garantire ... riviera24.it

La Commissione europea ha ridotto il proprio contributo al Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria, mentre i donatori di tutto il mondo tagliano gli aiuti alla sanità globale. x.com

Sanità pubblica, la Cgil lancia una proposta di legge popolare: più risorse e personale entro il 2030: Rafforzare il Servizio sanitario nazionale, aumentare gli investimenti e valorizzare il personale: sono questi i pilastri della proposta di legge di iniziativa popola - facebook.com facebook