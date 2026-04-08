IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità | Un nuovo modello di sanità

Nella giornata di oggi si è assistito a un evento significativo per il sistema sanitario locale, con l’apertura delle prime case della comunità nel sud pontino e del primo ospedale di comunità nella provincia di Latina. Questi interventi rappresentano un passo avanti nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale, coinvolgendo strutture che mirano a migliorare l’accoglienza e i servizi offerti ai cittadini. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti sanitari della regione.

E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino. Questo mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la direttrice generale della Asl, Sabrina Cenciarelli, hanno inaugurato le due nuove Case della comunità di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sono realtà le Case della comunità nel sud pontino e il primo Ospedale di comunità“Rilasciamo ai cittadini un nuovo modello di sanità; oggi non stiamo inaugurando solo delle nuove strutture ma un nuovo paradigma della sanità”:...

“Rivoluzione sanitaria” nel sud pontino: inaugurate le case della comunità a Gaeta e FormiaRoma, 8 aprile 2026 – Nuovi presidi, più servizi e un rafforzamento della sanità di prossimità.

Temi più discussi: Case a Torino, così la rigenerazione urbana spinge i prezzi: il fascino ritrovato di Vanchiglia, Cenisia e San Donato; Casa della comunità di Bolsena: come funziona, i servizi e cosa è l'infermiere di famiglia | FOTO e VIDEO; Inaugurata la Casa della Comunità Primavalle; Banco di prova per le Case della Comunità liguri: ecco quelle aperte a Pasqua e Pasquetta.

Case della comunità, Rocca taglia il nastro a Villa Tiburtina (chiusa dal 2012) e a LunghezzaUno dei tagli del nastro più attesi sul fronte della sanità a Roma: oggi, lunedì 16 febbraio, ha riaperto, come casa della comunità Villa Tiburtina. Un presidio sanitario chiuso dal 2012 e, per la ... romatoday.it

Case della Memoria. Il presidente Rigoli È un’occasione molto importanteUn’occasione importante per visitare luoghi carichi di memoria - dichiara Adriano Rigoli (nella foto con Capaccioli), presidente Associazione Nazionale Case della Memoria - . Quella ... quotidiano.net

Cosa sono le case della comunità e come cambiano la sanità a Roma - facebook.com facebook

Rocca inaugura tre case della comunità a Ariccia, Ciampino e Genzano. 'Ho autorizzato 370 assunzioni per completare organici strutture dell'Asl Roma 6' #ANSA x.com