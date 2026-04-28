Casciana Terme Lari | terminata la prima parte dell' intervento per la messa in sicurezza della frana sulla Sp 46

Sono stati conclusi i lavori relativi ai lotti 3 e 4 per la messa in sicurezza della frana sulla strada provinciale 46 nel territorio di Casciana Terme Lari. I lavori riguardano un tratto al km 4+200 e rappresentano la prima fase di intervento per stabilizzare il movimento franoso. La conclusione di questa fase permette di garantire una maggiore sicurezza sulla strada interessata dal fenomeno.

Sono terminati i primi due lotti di intervento, nello specifico i lotti 3 e 4, per la messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della Sp 46 nel territorio del comune di Casciana Terme Lari. Questa mattina, martedì 28 aprile, il presidente della Provincia Massimiliano Angori ha eseguito.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Casciana Terme Lari, scontro auto - camion in via del Commercio: ragazza feritaIncidente stradale intorno a mezzogiorno in via del Commercio nel comune di Casciana Terme Lari. Casciana Terme Lari: dalla Regione 95mila euro per il restauro di Palazzo Poggi"Con questo intervento viene confermato l'impegno della Regione nella tutela e la valorizzazione del patrimonio termale toscano.