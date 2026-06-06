In occasione del ventennale dal restauro, la Casa Rossa ha ospitato una festa con mostre, documenti e letture per celebrare il museo. Durante l’evento, è stata inaugurata una nuova installazione nel ‘Sentiero delle parole’, il percorso di libri-scultura che si trova nel parco. La struttura si dedica a Alfredo Panzini. L’evento ha coinvolto visitatori e appassionati, offrendo un’occasione per approfondire la storia e le opere del museo.

Una nuova installazione entrerà nel ‘Sentiero delle parole’, il percorso di libri-scultura che sta trasformando il parco della Casa rossa in uno spazio culturale dedicato ad Alfredo Panzini. Sarà presentata mercoledì nel corso della serata in programma alle 20.45 nella casa museo di via Pisino, organizzata per celebrare i vent’anni dal restauro concluso nel 2006. Il Comune vuole ripercorrere l’attività svolta e rilanciare il progetto di un complesso museale più accessibile, aperto alla città e capace di coinvolgere anche l’area verde circostante. L’appuntamento rientra per il centenario della prima edizione de ‘La Lanterna di Diogene’. Il programma si aprirà con la premiazione della nona edizione del Premio nazionale di scrittura dedicato a Panzini, promosso dall’Accademia Panziniana, che presenterà anche il calendario estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa Rossa, festa per i vent’anni dal restauro. Mostre, documenti e letture per celebrare il museo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAMERIERE di nostra MAMMA per 24 ORE è BLOCCATA a letto con la GAMBA ROTTA

Notizie e thread social correlati

A vent'anni dal restauro, la Casa Rossa guarda al futuro: un complesso museale sempre più accessibileA vent'anni dal restauro, la Casa Rossa diventa più accessibile, con interventi di miglioramento strutturale e di fruizione.

Vent’anni di figurine, Modena festeggia il Museo con una serata speciale e mostre gratuiteIl Museo della Figurina celebra i suoi vent’anni con un evento speciale che include una serata fotografica e mostre gratuite.

Temi più discussi: Casa Rossa, festa per i vent’anni dal restauro. Mostre, documenti e letture per celebrare il museo; Giornata di Quartiere – Al Mare; Bellaria, la Casa Rossa guarda al futuro: Così celebriamo il ventennale dal restauro; Cremonini battezza il palco di Gorizia: maxi concerto davanti a 25 mila persone.

Casa Rossa, festa per i vent’anni dal restauro. Mostre, documenti e letture per celebrare il museoUna nuova installazione entrerà nel ‘Sentiero delle parole’, il percorso di libri-scultura che sta trasformando il parco della Casa rossa in uno spazio culturale dedicato ad Alfredo Panzini. Sarà ... ilrestodelcarlino.it

La Festa Antifa? Al monte. Resiste la ‘Casa Rossa’ e si sposta al PasquilioSenza l’ex casa cantoniera di Montignoso, anche la Festa Antifascista deve cambiare pelle, oltre che sede. Perché la Casa Rossa Occupata non molla e non arretra: per questo ha organizzato anche ... lanazione.it