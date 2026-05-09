Vent’anni di figurine Modena festeggia il Museo con una serata speciale e mostre gratuite

Da modenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo della Figurina celebra i suoi vent’anni con un evento speciale che include una serata fotografica e mostre gratuite. L’appuntamento si svolge all’interno della struttura, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare a diverse attività legate alla collezione di figurine. L’evento si rivolge a un pubblico di tutte le età e rappresenta un momento di festa per il museo e la comunità locale.

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Festeggiamo insieme 20 anni del Museo della Figurina con una serata fotografica dal set unico: vi aspettiamo in museo per diventare una figurina. Ogni partecipante avrà una figurina personalizzata in regalo, ed entrerà anche a far parte di uno speciale album di figurine.L'iniziativa fa parte.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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