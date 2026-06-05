A vent' anni dal restauro la Casa Rossa guarda al futuro | un complesso museale sempre più accessibile

Notizia in breve

A vent'anni dal restauro, la Casa Rossa diventa più accessibile, con interventi di miglioramento strutturale e di fruizione. Nel 2026, il Comune festeggia il settantesimo anniversario della sua autonomia e ricorda il legame con Alfredo Panzini, scrittore locale. La città si prepara a celebrare questi eventi con iniziative pubbliche e mostre dedicate alla storia e alla cultura locale.