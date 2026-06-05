A vent' anni dal restauro la Casa Rossa guarda al futuro | un complesso museale sempre più accessibile
A vent'anni dal restauro, la Casa Rossa diventa più accessibile, con interventi di miglioramento strutturale e di fruizione. Nel 2026, il Comune festeggia il settantesimo anniversario della sua autonomia e ricorda il legame con Alfredo Panzini, scrittore locale. La città si prepara a celebrare questi eventi con iniziative pubbliche e mostre dedicate alla storia e alla cultura locale.
Il 2026 è un anno speciale per Bellaria Igea Marina, con le celebrazioni del settantesimo anniversario dell’istituzione del Comune autonomo, ma anche per la memoria che lega la città al suo letterato più illustre, Alfredo Panzini. Ricorrono quest’anno, infatti, il ventennale dal restauro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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