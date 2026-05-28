Carpi via ai lavori per la rotonda in via 4 Pilastri
Sono iniziati i lavori per la costruzione di una rotonda in via Quattro Pilastri, a Carpi. L’intervento riguarda l’installazione di un incrocio rotatorio che servirà alla Bretella di Fossoli. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e proseguiranno secondo il calendario stabilito. La nuova rotatoria sarà collocata in corrispondenza dell’incrocio di via Quattro Pilastri. Nessuna data di completamento è stata comunicata al momento.
In via Quattro Pilastri sono in partenza i lavori per realizzare la rotonda funzionale alla Bretella di Fossoli. Per consentire l'intervento, da lunedì 8 giugno la strada sarà chiusa al traffico nell'intero tratto, compreso tra la tangenziale Bruno Losi e l'incrocio con via Donelli, via Gusmea e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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