Carpi via ai lavori per la rotonda in via 4 Pilastri

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una rotonda in via Quattro Pilastri, a Carpi. L’intervento riguarda l’installazione di un incrocio rotatorio che servirà alla Bretella di Fossoli. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e proseguiranno secondo il calendario stabilito. La nuova rotatoria sarà collocata in corrispondenza dell’incrocio di via Quattro Pilastri. Nessuna data di completamento è stata comunicata al momento.