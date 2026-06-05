Tangenziale di Carpi via ai lavori per l' agognata rotonda su via Guastalla

Notizia in breve

I lavori per la costruzione di una rotonda sulla tangenziale Bruno Losi a Carpi sono iniziati. La nuova struttura sarà posizionata su via Guastalla e sostituirà l’attuale incrocio. La rotonda sarà collegata alla Bretella di Fossoli, con l’obiettivo di migliorare la viabilità. I lavori prevedono l’installazione di nuova segnaletica e la realizzazione delle corsie di ingresso e uscita.