Tangenziale di Carpi via ai lavori per l' agognata rotonda su via Guastalla

Da modenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori per la costruzione di una rotonda sulla tangenziale Bruno Losi a Carpi sono iniziati. La nuova struttura sarà posizionata su via Guastalla e sostituirà l’attuale incrocio. La rotonda sarà collegata alla Bretella di Fossoli, con l’obiettivo di migliorare la viabilità. I lavori prevedono l’installazione di nuova segnaletica e la realizzazione delle corsie di ingresso e uscita.

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A Carpi, sulla tangenziale Bruno Losi sono in partenza i lavori per realizzare la nuova rotonda funzionale alla Bretella di Fossoli che sostituirà l’attuale incrocio con via Guastalla. Il cantiere prende il via lunedì 8 giugno con i lavori preparatori che non impatteranno sulla circolazione.Da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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