cardinale ha spento la luce e il diavolo al buio va a sbattere sul futuro

A poco più di dieci giorni dal cambio di allenatore, il Milan della prossima stagione rimane senza una formazione definita. Il nuovo tecnico ha deciso di non schierare la squadra nelle ultime partite e non sono ancora stati annunciati acquisti ufficiali. La squadra non ha ancora completato il mercato e le convocazioni per il campionato non sono state rese note.

A poco più di dieci giorni dal famoso lunedì del repulisti di Cardinale, il Milan della prossima stagione è ancora un foglio bianco. Sul quale bisognerà scrivere le nuove figure dirigenziali e tecniche incaricate di guidare la ricostruzione che si annuncia sempre più complicata (per via delle mancate risorse della Champions) oltre che incerta a causa del vuoto di potere. Pensate che ieri, durante l'appuntamento di Parma (prima assemblea delle società e poi cerimonia per la presentazione del calendario di A), il presidente Paolo Scaroni si è fermato soltanto per adempiere all'impegno istituzionale lasciando poi al team manager Alberto Marangon il compito di rappresentare il Milan durante il secondo evento trasmesso in diretta tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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