Il proprietario del club si è incontrato a pranzo con Ibra e Calvelli, senza Furlani, nel primo degli eventi di 12 ore a Milano. La riunione si è svolta dopo la partita, e le decisioni sul futuro del club saranno prese successivamente. La giornata proseguirà con altri incontri e confronti, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni prese o sui temi trattati.

Gerry Cardinale è arrivato a Milano e, come primo appuntamento di una 12 ore di Milan, ha pranzato con Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, Zlatan Ibrahimovic, operating partner di RedBird, e Francesca Montini, chief brand officer. Non presente all'incontro Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Cardinale questa sera sarà allo stadio per la partita con il Cagliari, decisiva per la qualificazione Champions del Milan, confermando la volontà di stare vicino alla squadra nel momento più importante dell'anno. "Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società - ha detto Allegri, non per caso, ieri in conferenza stampa -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale a pranzo con Ibra e Calvelli e senza Furlani. Dopo la partita deciderà il futuro del Diavolo

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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