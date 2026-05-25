Carceri | assistenza sanitaria a detenuti ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici di Rebibbia

L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro con i responsabili di Rebibbia per visitare la struttura e verificare le condizioni di assistenza sanitaria ai detenuti. La richiesta è stata inviata alla direzione della casa circondariale e al direttore sanitario della Uoc Salute Penitenziaria di Rebibbia, Antonio Chiacchio. L'obiettivo è ottenere accesso alla struttura per una visita istituzionale.

L'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ha inoltrato una richiesta alla Direzione della casa circondariale di Rebibbia, e per conoscenza al direttore sanitario della Uoc Salute Penitenziaria di Rebibbia, Antonio Chiacchio, di poter effettuare una visita istituzionale. 🔗 Leggi su Today.it

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2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

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