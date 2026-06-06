Il governo prosegue con il taglio delle accise sui carburanti, utilizzando le risorse previste nel decreto. La misura viene mantenuta in modo modulare, per adattarsi alle esigenze di famiglie e imprese. La decisione è stata annunciata in una comunicazione ufficiale, senza indicare variazioni rispetto alle precedenti disposizioni. La misura continuerà a essere applicata secondo le modalità stabilite, senza modifiche sostanziali.

Nel decreto per il taglio delle accise sui carburanti “c’è quello che era previsto: cioè che si utilizzassero le risorse per continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela per ridurre per quanto possibile l’impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sull’impresa e l’impatto ovviamente sull’inflazione generale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine al 55° convegno nazionale dal titolo “People – La nostra promessa di futuro”, che si chiude oggi a Rapallo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Carburanti, Urso: Taglio delle accise continua in modo modulare per famiglie e imprese

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Nessun taglio delle accise sui carburanti.....anche se i giornalai fascisti avevano fatto intravvedere questa possibilità! #Repubbllica_prima_pagina. VOLANO GLI STRACCI NELLA DESTRA FASCISTA....UNO CONTRO L'ALTRO! x.com

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