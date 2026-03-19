Caro carburanti Lega | Il taglio delle accise è una risposta concreta per famiglie e imprese

La Lega di Arezzo ha commentato il recente taglio delle accise sui carburanti, definendolo una misura concreta per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro carburanti. La nota sottolinea come questa decisione possa rappresentare un intervento immediato, mentre le preoccupazioni legate ai rincari restano presenti in molte parti d’Italia. La questione continua a essere al centro del dibattito pubblico.

Mentre il caro carburanti continua a preoccupare famiglie e imprese in tutta Italia, arriva dalla Lega di Arezzo una nota che celebra il recente taglio delle accise come una risposta concreta alle difficoltà provocate dai rincari. In un contesto economico complicato, la segreteria provinciale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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