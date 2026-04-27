Caro carburanti nuovo taglio delle accise dopo l' 1 maggio? Il ministro Urso | Valuteremo

Il governo sta considerando un possibile nuovo taglio delle accise sui carburanti dopo il primo maggio. Il ministro competente ha dichiarato che non anticipa i provvedimenti e che ci saranno due riunioni del Consiglio dei ministri, previste rispettivamente per domani e giovedì 30 aprile. La decisione finale non è ancora stata presa e sarà discussa nelle prossime sedute.

«Non anticipo mai i provvedimenti del governo, abbiamo due riunioni del Cdm: una domani e una giovedì 30 aprile. In quella sede valuteremo cosa fare sul fronte dell’energia. Nel frattempo stiamo lavorando in sede europea affinchè proprio l’energia, che è la linea del fronte, sia quella in cui gli Stati possano utilizzare le risorse per dare una risposta al sistema produttivo e alle famiglie». Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine della presentazione di SaMoTer in Senato, interpellato sul fatto che il 1 maggio scadrà la proroga del taglio delle accise sui carburanti e quali siano le misure allo studio del governo. «La...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, nuovo taglio delle accise dopo l'1 maggio? Il ministro Urso: "Valuteremo" Notizie correlate Caro carburanti: il governo proroga il taglio delle accise fino a maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sui... Nuovo decreto carburanti: taglio delle accise confermato fino al Primo Maggio. Intervento finanziato con 500 milioniIl governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise sui carburanti varato il 18 marzo scorso: 25 centesimi al litro su benzina e gasolio, 12... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia; Decreto Caro carburanti: crediti d’imposta, taglio delle accise. Tutte le misure; Caro carburanti. Gtt rassicura: Nessun taglio alle corse. Caro carburanti, nuovo taglio delle accise dopo l'1 maggio? Il ministro Urso: Valuteremo«Non anticipo mai i provvedimenti del governo, abbiamo due riunioni del Cdm: una domani e una giovedì 30 aprile . In quella sede valuteremo cosa fare sul ... gazzettadelsud.it Decreto Caro carburanti: crediti d’imposta, taglio delle accise. Tutte le misureLe misure del Decreto Caro carburanti, il Decreto – Legge 3 aprile 2026 numero 42, per contrastare la crisi derivante dal conflitto in Iran. leggioggi.it Ponti e caro carburanti, ecco quanto costa un pieno rispetto al 2025 x.com Tv Centro Marche. . Caro carburanti, le Marche regione virtuosa - facebook.com facebook