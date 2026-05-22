Taglio accise su benzina e diesel prorogato aumento del prezzo dei carburanti evitato | quanto vale lo sconto

Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel, evitando così un aumento dei prezzi alla pompa. La misura, confermata durante una riunione del Consiglio dei ministri, rimarrà in vigore per un periodo stabilito e sarà valida fino a una data specifica. La decisione mira a contenere i costi dei carburanti per le famiglie e le imprese, mantenendo invariato il prezzo di vendita al dettaglio. La proroga segue le precedenti misure adottate in risposta alle variazioni del mercato energetico.

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