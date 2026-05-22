Taglio accise su benzina e diesel prorogato aumento del prezzo dei carburanti evitato | quanto vale lo sconto
Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel, evitando così un aumento dei prezzi alla pompa. La misura, confermata durante una riunione del Consiglio dei ministri, rimarrà in vigore per un periodo stabilito e sarà valida fino a una data specifica. La decisione mira a contenere i costi dei carburanti per le famiglie e le imprese, mantenendo invariato il prezzo di vendita al dettaglio. La proroga segue le precedenti misure adottate in risposta alle variazioni del mercato energetico.
Nuova proroga del taglio delle accise sui benzina e diesel. In Consiglio dei ministri ha ricevuto il via libera il decreto carburanti con le risorse per il prolungamento fino all’8 giugno degli sconti ai distributori, in scadenza nella giornata di 22 maggio. Oltre alla misura necessaria a far fronte gli effetti della crisi dello stretto di Hormuz sul prezzo del petrolio, il provvedimento contiene anche gli stanziamenti per sospendere lo sciopero nazionale degli autotrasportatori contro il caro gasolio proclamato dal 25 al 29 maggio. La proroga del taglio delle accise Secondo quanto appreso da Ansa, si tratta di un intervento totale di 300... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Taglio alle accise del carburanti. Prorogato fino al primo maggio
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