Taglio accise su carburanti prorogato al 22 maggio nuovo decreto per lo sconto sui prezzi di benzina e diesel
Il governo ha approvato un nuovo decreto che prolunga fino al 22 maggio la riduzione delle accise sui carburanti. La misura prevede uno sconto sui prezzi di benzina e diesel, con l’obiettivo di contenere i rincari. La proroga segue le scadenze precedenti e conferma la volontà di mantenere agevolazioni sui costi dei carburanti per un altro periodo. Nessuna modifica alle percentuali di sconto rispetto alle settimane precedenti.
Arriva la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel promessa da Giorgia Meloni. Il Mef ha dichiarato “in corso di pubblicazione” il decreto ministeriale con il prolungamento fino al 22 maggio della misura necessaria a calmierare gli effetti sul prezzo dei carburanti della crisi dello stretto di Hormuz. Si tratta della seconda fase degli sconti applicati ai distributori, preannunciata dalla premier. Lo sconto sui prezzi di diesel e benzina Il taglio delle accise sui carburanti era atteso in vista della scadenza del 10 maggio della prima proroga dell’intervento varato dal Governo a marzo. Il 2 maggio era scattata la sforbiciata stabilita in decreto legge, ma con soli 5 centesimi di sconto sulla benzina rispetto ai 25 centesimi tolti al diesel.🔗 Leggi su Virgilio.it
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