Taglio accise su carburanti prorogato al 22 maggio nuovo decreto per lo sconto sui prezzi di benzina e diesel

Il governo ha approvato un nuovo decreto che prolunga fino al 22 maggio la riduzione delle accise sui carburanti. La misura prevede uno sconto sui prezzi di benzina e diesel, con l’obiettivo di contenere i rincari. La proroga segue le scadenze precedenti e conferma la volontà di mantenere agevolazioni sui costi dei carburanti per un altro periodo. Nessuna modifica alle percentuali di sconto rispetto alle settimane precedenti.

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