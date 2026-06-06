Carabinieri in festa a Bergamo | 212 anni di lealtà e dedizione

I carabinieri di Bergamo hanno celebrato il 212º anniversario della fondazione con una cerimonia. Durante l’evento sono stati consegnati 29 encomi ai militari. Sono stati anche elogiati per le indagini condotte sugli omicidi avvenuti a Terno e Costa Volpino. La celebrazione ha sottolineato la fedeltà e la dedizione del corpo nel corso degli anni.

L’ANNIVERSARIO. Consegnati 29 encomi, plauso ai militari per le indagini sugli omicidi di Terno e Costa Volpino. Il comandante Sauco: «Ogni giorno a servizio della comunità». Il prefetto Rotondi: «Una presenza capillare». Complessivamente sono stati premiati 29 militari che si sono distinti in servizio, protagonisti di indagini complesse, arresti, attività di soccorso e interventi particolarmente significativi, in una «cerimonia dedicata a sacrificio, professionalità e servizio alla comunità». Nel suo intervento il comandante provinciale, colonnello Salvatore Sauco, ha richiamato il forte legame tra l’Arma e il territorio bergamasco, sottolineando l’impegno quotidiano dei militari: «Sono... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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