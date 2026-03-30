Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania, che sono intervenuti dopo aver notato il suo comportamento sospetto. Durante l’operazione, l’uomo ha lanciato dalla finestra del suo appartamento alcune sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in un’abitazione di Belpasso, dove sono state trovate e sequestrate le sostanze ritenute destinate allo spaccio.

Durante un controllo nella sua abitazione, il giovane ha tentato di disfarsi della droga lanciando una borsa dal balcone, recuperata dai militari e contenente 27,3 grammi di cocaina, di cui 6,9 già suddivisi in dosi I carabinieri del nucleo radiomobile - sezione operativa di Gravina di Catania hanno arrestato un 18enne residente a Belpasso, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scaturito da una breve attività info-investigativa che aveva portato i militari a sospettare un'attività di spaccio all'interno dell'abitazione del giovane, situata nella località Villaggio delle Ginestre, nel comune di Belpasso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Arrivano i carabinieri e lancia la droga dal balcone: arrestato 18enne

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