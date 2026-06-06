Tre pale eoliche installate nel territorio di Capitanata mettono in pericolo la costruzione di una nuova diga da 460 milioni di euro. La presenza delle pale, che si trovano nella stessa area dell’invaso, rischia di bloccare i lavori. La questione riguarda anche le autorizzazioni rilasciate, che non avrebbero considerato l’impatto sul bacino idrico. La questione è al centro di un dibattito tra le autorità competenti.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica rallenta mentre la Capitanata affronta blocchi infrastrutturali che minacciano investimenti pubblici. Fonte Eurostat? Il paradosso di Palazzo d’Ascoli: tre pale eoliche bloccano una diga da 67 milioni di metri cubi. Tre aerogeneratori del progetto San Potito minacciano di rendere impossibile la costruzione della diga di Palazzo d’Ascoli, un’opera strategica per la Capitanata che attende da oltre quarant’anni. L’interferenza fisica tra le torri del parco eolico e l’invaso idrico mette in discussione la pianificazione territoriale e la gestione delle risorse tra interessi privati e necessità pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capitanata: tre pale eoliche rischiano di bloccare la nuova diga

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