Diga di Palazzo d' Ascoli a rischio pale eoliche nell' area dell' invaso | Inaccettabile
La diga di Palazzo d'Ascoli è a rischio a causa di pale eoliche già autorizzate e di altri progetti in valutazione, le cui turbine si trovano nell’area dell’invaso. La presenza di impianti nell’area protetta solleva preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza della struttura. Le autorità stanno esaminando le autorizzazioni rilasciate e le eventuali implicazioni per la diga. Nessun intervento o decisione definitiva è stata ancora comunicata pubblicamente.
La diga di Palazzo d'Ascoli rischia di essere compromessa da un impianto eolico già autorizzato e da altri in fase di valutazione, le cui pale ricadono proprio nell'area destinata all'invaso. A tornare sull'argomento è il consigliere regionale pugliese Antonio Tutolo, che ha portato la questione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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