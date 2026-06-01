Diga di Palazzo d' Ascoli a rischio pale eoliche nell' area dell' invaso | Inaccettabile

Notizia in breve

La diga di Palazzo d'Ascoli è a rischio a causa di pale eoliche già autorizzate e di altri progetti in valutazione, le cui turbine si trovano nell’area dell’invaso. La presenza di impianti nell’area protetta solleva preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza della struttura. Le autorità stanno esaminando le autorizzazioni rilasciate e le eventuali implicazioni per la diga. Nessun intervento o decisione definitiva è stata ancora comunicata pubblicamente.