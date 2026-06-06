Capello ha commentato il calendario di Serie A, affermando che quello della Juventus potrebbe essere il migliore, mentre quello dell’Inter non risulta così facile. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato le difficoltà e le potenzialità di entrambe le squadre in vista delle prossime partite.

di Stefano Cori Capello intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul calendario della Serie A parlando nello specifico anche dei nerazzurri. Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul calendario della Serie A, parlando anche dell’Inter. Queste le sue parole: Inter e Juventus, invece, debutteranno con una neopromossa, rispettivamente il Monza e il Frosinone. Ma è davvero meglio un inizio sulla carta soft? «Nella stagione successiva al Mondiale direi di sì. Il cosiddetto avvio soft, però, è utile soprattutto per chi ha cambiato allenatore o rivoluzionato la squadra, perché logicamente serve tempo per salire di livello». Non è il caso dell’Inter campione d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Capello: «Calendario migliore forse la Juve. Quello dell’Inter non così abbordabile»

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