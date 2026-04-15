L’ex allenatore ha commentato le differenze tra il blocco di giocatori dell’Inter e quello della Juventus presenti in nazionale. Ha sottolineato come le dinamiche e le presenze siano diverse tra le due squadre, senza offrire analisi o opinioni personali. Le sue parole riguardano esclusivamente aspetti legati alla composizione della rosa azzurra e alle differenze tra i due club nel contesto della nazionale italiana.

Capello: «Il blocco Inter in Nazionale è diverso da quello Juve.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico sulla nostra selezione. Fabio Capello, oggi talent di Sky e abituale commentatore su La Gazzetta dello Sport, due nazionali le ha guidate: l’Inghilterra e la Russia. Sul quotidiano rosa affronta di petto il tema di chi deve essere il prossimo Ct della Nazionale italiana. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CONTE CONOSCE LA NAZIONALE – « E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa ». TRE MONDIALI FUORI – « Peggio di così è praticamente impossibile fare, abbiamo toccato il fondo ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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