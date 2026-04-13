Viviano elogia Spalletti | Non credo ci fosse in giro un allenatore migliore Vittoria di Bergamo? Forse per la prima volta la Juve…

Il portiere ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'allenatore e ha commentato la recente vittoria della Juventus in trasferta contro l'Atalanta. Ha detto che non crede ci fosse in circolazione un tecnico migliore e ha fatto riferimento alla partita di Bergamo, suggerendo che potrebbe rappresentare una prima volta per la squadra in questa stagione. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo l'incontro di sabato sera.

di Angelo Ciarletta Emiliano Viviano ha elogiato Luciano Spalletti e ha commentato la vittoria della Juventus in casa dell’Atalanta di sabato sera. Emiliano Viviano a Sportmediaset ha commentato la vittoria della Juve sull’Atalanta, e ha elogiato a gran voce Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI VIVIANO – « Le vittorie sono quasi sempre meritate, l’Atalanta sicuramente non meritava di perdere ma per la prima volta forse abbiamo visto una Juventus solida. Il rinnovo di Spalletti ha dato...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Viviano elogia Spalletti: «Non credo ci fosse in giro un allenatore migliore. Vittoria di Bergamo? Forse per la prima volta la Juve…» Leggi anche: Adani: «Spalletti va rinnovato al di là della classifica. Quale allenatore migliore di lui può prendere la Juve?!» Milan, Viviano elogia Allegri: “È il migliore a leggere le partite, l’ho sempre detto”Molte partite del Milan in questa stagione sono state decise dai subentrati, basti pensare al gol di Fullkrug contro il Lecce o a quello di Nkunku...