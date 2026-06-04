Rita Benini morta cos’è l’antiscientifico e pericolosissimo metodo di Ryke Geerd Hamer

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rita Benini è morta a causa di un tumore che non aveva ricevuto cure mediche. La donna aveva seguito un metodo antiscientifico ideato da Ryke Geerd Hamer, considerato pericoloso e non supportato da evidenze scientifiche. La sua morte ha riacceso l’attenzione su questa pratica, che si basa su teorie non riconosciute dalla medicina ufficiale e che sconsiglia trattamenti tradizionali.

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La notizia della morte di Rita Benini un cancro non curato, non solo ha riportato alla memoria la storia della figlia Eleonora Bottaro, morta a 18 anni, perché i genitori la convinsero che la chemioterapia era nociva, ma anche la controversa e pericolosa figura di Ryke Geerd Hamer, il fondatore della ‘ Nuova Medicina Germanica ‘, poi morto nel luglio del 2017. Al suo antiscientifico presunto metodo si erano ispirati anche i genitori della ragazzina. Hamer 82 anni, era stato radiato dall’ordine dei medici tedesco per le sue teorie che attribuiscono a ‘shock emozionali’ lo sviluppo delle malattie come i tumori e che ritengono il cervello capace di riprogrammare l’ organismo per curarle senza altro trattamento che la risoluzione del conflitto emozionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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rita benini rita benini morta cosRita Benini morta, cos’è l’antiscientifico e pericolosissimo metodo di Ryke Geerd HamerDalla morte di Rita Benini al caso Eleonora Bottaro: cos'è la Nuova Medicina Germanica di Hamer e i suoi effetti letali. ilfattoquotidiano.it

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